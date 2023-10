Gli autovelox lungo la costa

Autovelox lungo le strade della fascia costiera e nell’immediato entroterra anche per il mese di ottobre. La polizia municipale di Massignano comunica che l’apparato per il rilevamento automatico della velocità sarà posto sulla Valmenocchia nella mattina di venerdì 6, a Marina di Massignano, lungo la statale Adriatica, la mattina di mercoledì 11 poi mercoledì 18 dalle 9 alle 13 di nuovo sulla Valmenocchia mentre venerdì 27, sempre in orario mattutino, ancora sulla SS 16 a Marina di Massignano. Gli autovelox della Provincia e dell’Associazione Monti Azzurri, però, presidieranno le strade del territorio senza alcun avvertimento, per cui massima attenzione lungo la provinciale Valtesino, in particolare in territorio di Ripatransone, comune associato con i Monti Azzurri e lungo la nazionale fra Grottammare e Cupra Marittima, altezza parcheggio Saccoccia, divenuto luogo preferito dalla polizia provinciale.