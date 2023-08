Gli eccessi delle feste Bottigliate, furti, feriti Bilancio nero in riviera

E’ stato un ferragosto piuttosto movimentato lungo la fascia costiera con una serie di episodi che hanno tenuto impegnate le forze dell’ordine ed i soccorritori del 118. Nella notte fra il 14 e il 15 agosto, circa mille giovani si sono riversati nella spiaggia libera a nord del porto di San Benedetto, ai confini con il litorale di Grottammare per trascorrere la notte in compagnia. Come sempre accade in queste occasioni c’è chi esagera con gli alcolici, così gli equipaggi dei volontari delle pubbliche assistenze hanno fatto la spola con il Pronto soccorso di San Benedetto. In alcuni casi è stato richiesto anche l’intervento dei sanitari della Potes, con il medico, per i casi più seri. Una ragazza di 22 anni, residente a Monteprandone, nei vari parapiglia che si sono generati nella notte, ha rimediato una bottigliata in testa. La polizia, che si occupa del caso, conferma che non si è trattato di un caso rissa fra giovani.

Il caso più grave, a ogni modo, è quello accaduto intorno alle 23 di martedì in via Marco Polo, alle spalle del porto di San Benedetto, dove un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito in un presunto incidente autonomo. Scattati i soccorsi, l’uomo è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Ancona con l’Eliambulanza. Il cinquantaquattrenne è stato trovato a terra, non distante dal suo scooter, con un profondo taglio al collo, proprio nelle immediate vicinanze della catena posta al termine della via, che delimita l’area di accesso alla vasca di colmata. A scoprirlo è stato un bambino che stava giocando con la palla ed ha avvertito i genitori che, a loro volta, hanno chiesto i soccorsi. Sul luogo è arrivato un equipaggio della Potes che ha rianimato l’uomo, già in arresto cardiaco. Nel frattempo la centrale operativa del 118 ha fatto decollare il velivolo che ha eseguito il trasferimento del paziente, in codice rosso avanzato, al nosocomio Dorico. Sul posto i militari della guardia costiera e gli agenti del locale commissariato che indagano sull’accaduto.

Gli agenti della polizia locale, invece, stanno indagano su un altro caso singolare accaduto nella tarda mattina di Ferragosto. Un ragazzo e una ragazza hanno rubato una Fiat Panda di proprietà della Start, con tanto di logo sulla carrozzeria, che era parcheggiata nel deposito di via Mamiani, in zona Ragnola e durante la fuga si sono schiantati contro due auto in sosta lungo via Esino, a Porto d’Ascoli. I residenti, sentendo il colpo, si sono affacciati ed hanno visto il ragazzo che era al volante dell’auto, il quale, appena sceso dalla vettura si è dato alla fuga insieme con la passeggera. Sul posto è arrivata una pattuglia della Municipale che ha eseguito i rilievi tecnici del caso e restituito l’auto alla società dei trasporti Start. I due giovani non sono stati ancora identificati.

La giornata di Ferragosto si era già aperta con qualche difficoltà, poiché di prima mattina la polizia locale, con l’ausilio dei carri attrezzi di una ditta privata, hanno dovuto rimuovere 27 auto parcheggiate lungo le vie del centro di San Benedetto, interessate dal mercato infrasettimanale. I veicoli da portare via sarebbero stati più del doppio, se i vigili non avessero rintracciato molti proprietari che, probabilmente, ritenevano che nel giorno di Ferragosto non si sarebbe tenuto il tradizionale mercato. Negli ultimi giorni gli agenti della polizia di San Benedetto con i colleghi della Questura, della polizia stradale e dell’anti crimine di Pescara, hanno svolto una serie di controlli stradali sul litorale e nell’immediato entroterra durante i quali hanno ritirato 11 patenti per guida in stato d’abbrezza, quattro persone sono state denunciate. Il personale ha anche posto sequestro 8 veicoli ed eseguito la sostituzione di un arresto domiciliare in custodia cautelare in carcere. Il personale in questi ultimi giorni ha ricevuto quattro denunce per truffa.

Marcello Iezzi