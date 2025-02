Gli esami su Malavolta. Via alla perizia psichiatrica. Nessun parente in visita

E’ iniziata ieri mattina la perizia psichiatrica su Massimo Malavolta, l’uomo che la notte del 19 dicembre scorso a Ripaberarda ha ucciso, massacrandola di botte, sua moglie Emanuela Massicci. La seduta si è svolta nel reparto medico del carcere di Marino dove l’uomo è detenuto; c’erano i periti del giudice, i medici legali Pietro Alessandrini e Alberto Testa che, a loro volta, hanno chiamato in causa la psicologa giuridica Sara Pezzuolo. La Procura ha nominato il professor Adriano Tagliabracci e Roberto Catanesi, professore ordinario di ’Psicopatologia forense’ presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari. L’avvocato difensore Saveria Tarquini, oltre al medico legale Claudio Cacaci, ha incaricato anche la psichiatra Emilia Alfonsi; non ha nominato nessuno l’avvocato Nazario Agostini che assiste i familiari della donna assassinata. I periti hanno 90 giorni per completare l’accertamento che illustreranno il 7 maggio. L’incontro, durato circa un paio d’ore, è avvenuto in un clima tranquillo, con Malavolta che man mano si è sciolto davanti ai consulenti che gli hanno posto domande per ripercorre la prima parte della sua vita, fino all’età di 24 anni. L’uomo si è anche commosso nel ricordare alcuni passaggi. Non è stato fatto alcun cenno a quanto avvenuto la notte del 19 dicembre e nemmeno al clima che c’era in casa nei mesi precedenti: si tratta di temi che verranno affrontati nei prossimi incontri fissati dal giudice a cadenza settimanale.

Malavolta è attualmente sottoposto a terapia medica per i problemi di salute mentale per i quali era stato seguito dai medici della Ast di Ascoli, sia all’ospedale di San Benedetto, sia al Mazzoni. Non risulta abbia ricevuto la visita di parenti in questo lasso di tempo trascorso in detenzione nel carcere di Marino dove è stato rinchiuso il 15 gennaio, dopo quasi un mese di ricovero all’ospedale Madonna del Soccorso. I periti devono accertare se al momento di compiere il delitto, ma anche nelle fasi precedenti e successive il tragico evento, Malavolta fosse capace di intendere e di volere. Dovranno valutare se sia persona socialmente pericolosa, precisando eventualmente la tipologia e quale misura di sicurezza vada di conseguenza applicata nei suoi confronti. Dovranno anche stabilire se le condizioni psicofisiche dell’uomo consentono o meno una cosciente partecipazione al procedimento, precisando se lo stato mentale sia eventualmente reversibile o meno. Verranno analizzate anche formazioni pilifere di Malavolta, per verificare la presenza di cocaina e/o anfetamine nei mesi precedenti l’omicidio.

Peppe Ercoli