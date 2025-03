Gli eventi dell’Asd Pesca Monticelli

In soli quattro anni ha triplicato il numero degli iscritti, diventando un punto di riferimento nella pesca sportiva. Si tratta dell’Asd Pesca Monticelli, guidata dal presidente Francesco Viozzi e fondata nel 2021. "A breve entreranno nel direttivo altri elementi che porteranno nuove idee per far crescere sempre di più la nostra realtà" spiega Viozzi. Nel mese di marzo l’Asd Pesca Monticelli organizzerà anche due iniziative molto attese. La prima, il 16 marzo, rivolta ai bambini e ai ragazzi, per farli avvicinare al mondo della pesca. Si tratta di una gara per chi ha tra i 6 e i 16 anni, con iscrizione gratuita al lago Vecchio Mulino di Piancarani. Il 23 marzo andrà la gara al lago di Montefortino con 500 chili di trote. Info 346/6158931.