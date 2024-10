Gli ex agenti della polizia si ritrovano insieme tra ricordi e risate

E’ stata una serata ricca di aneddoti, di ricordi e di emozioni quella vissuta alla Pizzeria del Cucù dell’infaticabile Gianfranco Cuculli dove si sono ritrovati tanti ex agenti della Polizia di Stato in servizio negli anni 70-80-90. Ospite d’onore il dottor Gianluca Guercioni, chirurgo della Clinica ‘San Marco’. Con lui anche il sindaco di Folignano Matteo Terrani e il vice Angelo Flaiani. La delegazione degli ex ‘poliziotti’ è stata guidata dal Questore Giuseppe Mastrogiovanni. Presenti: Orsolini, Malizia, De Grazia, Ranucci, Silvestri, De Pergola, Pizi, Romoli, De Pergola, Di Gennaro, Angelini, Lepidi, Valeri, Tosti, Di Paolo, Malerba, Cinaglia, Tullio, Cucchi, Vagnoni, A. Cuculli e tanti altri. Come sempre il vero mattatore è stato il mago-astrologo Gianfranco Cuculli che poi ha ringraziato tutti.