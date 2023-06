Gli ex alunni del Montani si ritrovano dopo 50 anni

Oggi gli ex allievi del quinto Meccanica sezione C del glorioso istituto Montani di Fermo, unitamente alle rispettive consorti, si sono dati appuntamento al ristorante ’La Fonte di Mosè’ nel borgo di Torre di Palme.

Tutti assieme si ritroveranno in allegria e vogliono festeggiare il grande traguardo dei 50 anni dal conseguimento del diploma superiore.

Qualcuno purtroppo non ha risposto all’appello perché impossibilitato, altri, hanno abbandonato i banchi della vita. Rivedersi sarà un’emozione.

Sarà un susseguirsi di aneddoti, battute, amarcord gioiosi e commoventi. Quello di oggi è senz’altro un traguardo importante perché anche noi abbiamo contribuito alla crescita della società. Però vogliamo spendere un pensiero particolare per quei colleghi che purtroppo non sono a festeggiare qui con noi: vi ricordiamo tutti con grande affetto e non ci stancheremo mai di far vivere e portare con noi il vostro ricordo finché vivremo.

Gli alunni del quinto

Mecc. C

1973-2023