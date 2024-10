Gli ex camerieri e aiuto cuoco si ritrovano al ristorante Caroline

Festa grande al ristorante Caroline di Offida. L’appuntamento è per domenica prossima, il rinomato ristorante di Offida ospiterà una speciale reunion degli ex camerieri e aiuto cuoco, che per anni hanno prestato servizio in questa attività locale, contribuendo alla sua storia e crescita. Sarà un’occasione per riunire generazioni di ragazzi che, lavorando al Caroline, hanno fatto le prime esperienze lavorative e si sono formati non solo professionalmente, ma anche personalmente e umanamente. Gaetano Seghetti, la moglie Rosalba e la sua famiglia sono conosciuti in tutto l’Ascolano e non solo e ricoprono una grande fiducia per la loro esperienza in ambito culinario, ma anche per la loro umanità e la loro dedizione nella ristorazione che nel corso degli anni li ha fatti conoscere dappertutto. "Abbiamo deciso di organizzare questo incontro per ricordare quegli anni indimenticabili e formativi. Insieme a Gaetano e Rosalba – dichiarano gli organizzatori dell’evento –, siamo cresciuti imparando a lavorare in squadra, sia in sala, che in cucina, e abbiamo affrontato con franchezza le sfide della vita anche grazie a questa esperienza". "Oltre a un momento di ritrovo e nostalgia – hanno aggiunto –, la giornata sarà anche l’occasione per ringraziare Gaetano e Rosalba per il ruolo fondamentale che hanno avuto nella crescita professionale di ciascuno di noi. In qualche modo, ci hanno lanciato e ‘battezzato’ nel mondo del lavoro, e siamo riconoscenti per gli insegnamenti e i valori trasmessi negli anni passati insieme al Caroline".

Oggi, molti di loro sono adulti con percorsi di vita diversi, ma il legame e l’affetto per quegli anni trascorsi al Caroline sono rimasti forti e immutati. Questa reunion rappresenta dunque un tributo non solo a un’epoca, ma anche ai valori di dedizione, impegno e amicizia che hanno segnato il loro percorso professionale e umano al Caroline, un ristorante che conserva ancora i sapori e lo stile dell’Italia di una volta: amichevole, genuino e cordiale.

Ad Agusto, alla moglie Rosalba e tutti i ragazzi che insieme hanno concorso a rendere questo ristorante un importante punto di riferimento giungano gli auguri più affettuosi dagli amici del Resto del Carlino.

m.g.l.