Gli ex: "Innocenzi ok, ma occhio a Melosso e Lionetti"

Il favorito è sempre lui, Luca Innocenzi di Porta Solestà. Poi attenzione a Lorenzo Melosso di Porta Romana e Nicholas Lionetti della Piazzarola. Tommaso Finestra di Sant’Emidio potrebbe essere la sorpresa, mentre per Denny Coppari di Porta Tufilla e Lorenzo Savini di Porta Maggiore la strada si preannuncia in salita. Questi, in sintesi, i pronostici sulla giostra di domani fatti al Carlino da quattro ex cavalieri della Quintana di Ascoli. A cominciare da Mario Giacomoni, che allo Squarcia trionfò nel 1977 regalando il Palio alla Piazzarola, in sella a Selmonson. "Se Innocenzi non commette errori, penso ci sia poco da sperare per gli altri – spiega Giacomoni, papà di Willer, il quale nel luglio del 2002 vinse proprio con Solestà –. Il campione è superiore ai suoi avversari. Al netto delle penalità, visto che ci ricasca sempre, potrebbe infastidirlo Lionetti. Melosso e Finestra, poi, sono molto bravi ma li vedo ancora dietro al buon Luca, seppur ormai molto vicini ai suoi livelli". Dello stesso parere anche Gianni Vignoli, che è un ‘mostro sacro’ della Quintana avendola vinta sette volte per la Piazzarola tra il 1983 e il 1996 (la prima volta su Urso, poi Borghesia e Flower Bud). "Quest’anno sarà ad Ascoli per godermi la giostra dal vivo – annuncia Vignoli –. Innocenzi è l’uomo da battere ma Melosso e Finestra potranno giocarsela fino alla fine. Dovranno essere continui nelle tre tornate e diranno la loro. A luglio, in realtà, Innocenzi qualche errore lo ha commesso ma gli altri non hanno sfruttato l’occasione. Lionetti ha un cavallo velocissimo, ma non deve fare penalità. Savini, invece, lo vedo ancora indietro". "Ci saranno delle sorprese – auspica, poi, Angelo De Angelis, che tra il 1960 e il 1962 vinse tre Palii per la Piazzarola in sella a Soraya –. A luglio ho visto all’opera dei giovani che non conoscevo e credo che sarà una giostra avvincente. Però, in quella edizione, ci sono stati troppi errori". L’ultimo parere è di Enrico Giusti, ex cavaliere di Porta Solestà e Sant’Emidio. "Luca è favorito, ma occhio a Finestra perché a luglio ha fatto un capolavoro. Inoltre, Innocenzi mi è parso meno preciso del solito". Matteo Porfiri