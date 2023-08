Gli ex residenti scrivono a Castelli "Non ricostruite lì, non è sicuro"

"Pescara del Tronto non e’ un luogo sicuro, vogliamo la delocalizzazione". Gli ex abitanti della frazione distrutta dal terremoto di sette anni fa chiedono di essere delocalizzati e spiegano le loro ragioni. Ricostruire sui luoghi riguarda la memoria dei paesi, ma è necessaria una scelta in sicurezza: la capacità di rigenerarne e reinventarne l’identità non può prescindere dalla sicurezza. I residenti, una trentina, hanno scritto una lettera al commissario per la ricostruzione Guido Castelli, al Comune, all’Ufficio per la ricostruzione e altri enti per dire no alla ricostruzione di Pescara del Tronto.

"Abbiamo sempre espresso la volontà di essere delocalizzati, chiediamo espressamente di non ricostruire a Pescara del Tronto, lo abbiamo fatto con Pec rivolte a diversi attori della ricostruzione, ma le nostre domande non sono state accolte nel Pua". I residenti vogliono lasciare quella terra segnata da lutti e catastrofi perché lì non si sentono più sicuri. "Il sito di Pescara del Tronto – proseguono gli ex residenti – una volta eseguiti gli interventi previsti nel Pua non presenterà i requisiti di sicurezza richiesti dalla ricostruzione. Per Pescara del Tronto e Capodacqua si dovranno effettuare studi di approfondimento per le verifiche idrauliche e mitigazione dei siti previsti dagli studi di microzonazione sisma e approfondimento di risposta sismica locale, che richiedono ulteriori indagini e autorizzazione di Usr Marche. Pescara del Tronto è stata oggetto di uno studio dell’Ispra, che ha evidenziato che sull’area insistono rischi idrogeologici importanti ad oggi non cartografati dal Pai, da cui si deducono forti criticità al reinsediamento. Quindi si dovranno fare delle varianti, per questi motivi è incontestabile che i tempi e i costi per la messa in sicurezza si prospettano molto elevati, non si può escludere che gli esiti di nuovi studi renderanno irrealizzabili le opere di messa in sicurezza e che la valutazione costi-benefici comporti una revisione radicale delle scelte. Visto i rischi di dissesto idro-geomorfologici e sismici crediamo che la delocalizzazione sia obbligatoria. Sono trascorsi 7 anni e risulta di fatto negato il diritto ai proprietari di vedere ricostruita la loro abitazione. Il Comune – proseguono gli abitanti – ha emesso l’avviso imponendo i 90 giorni di tempo per le domande di delocalizzazione, tuttavia non ha realizzato le condizioni pratiche per l’esercizio di questo diritto. Non ha indicato nessuna area all’interno del territorio. Ci preme sottolineare che accettare la nostra richiesta di delocalizzazione per il Comune è vantaggioso: dal punto di vista economico e perché si ricostruirà all’interno del territorio del comune di Arquata del Tronto. L’area di Pescara del Tronto non presenta le condizioni di sicurezza per la ricostruzione per la presenza di cave e sorgenti, quindi chiediamo la delocalizzazione, chiediamo semplicemente un luogo sicuro".

Maria Grazia Lappa