Gli Extraliscio chiudono la tre giorni di musica davanti a 5mila persone

Il freddo pungente non ha fermato le oltre cinquemila persone che, nella lunga notte di San Silvestro, hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno in piazza del Popolo. Il ‘salotto’ cittadino, infatti, è stato invaso da tutti coloro che erano desiderosi di attendere insieme i primi minuti del 2025 e salutare l’anno vecchio. Sul palco, dalle 23, sono stati protagonisti gli Extraliscio, che hanno riproposto il loro repertorio fino allo scoccare della mezzanotte. Ovviamente, tra i vari pezzi presentati, non è mancato nemmeno quello in gara a Sanremo nel 2021, ‘Bianca Luce Nera’. Il gruppo formato da Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara, inoltre, ha anche reinterpretato i grandi classici, facendo ballare la piazza perfino sulle note di ‘Romagna Mia’. Il countdown per l’arrivo del 2025 è stato effettuato direttamente dal sindaco Marco Fioravanti, accompagnato dall’assessore Attilio Lattanzi. Il primo cittadino, emozionato per il numeroso pubblico, ha ringraziato tutti coloro giunti a piazza del Popolo dalle altre parti d’Italia appositamente per vivere il Capodanno ascolano. "Auguro a tutti voi un anno felice e sereno, ricco di opportunità, esperienze e successi – ha detto Fioravanti –. E’ bello vedere così tante persone in piazza e sono contento di festeggiare tutti insieme l’inizio del nuovo anno". La notte più lunga dell’anno, poi, è proseguita con la musica ‘sparata’ a tutto volume da Claudia Giannettino, talentuosa disc jockey siciliana che ha fatto letteralmente impazzire tutti fino alle due inoltrate. La regina del mixer ha dimostrato, semmai ce ne fosse stato bisogno, di essere davvero tra le maggior professioniste d’Italia, così come ha sottolineato il Dance Music Award, manifestazione dove ha gareggiato l’anno scorso nella categoria ‘Miglior woman dj’. L’evento di Capodanno è stato l’ultimo tra i tre appuntamenti musicali che hanno concluso il 2024 ascolano. Sempre a piazza del Popolo, infatti, domenica scorsa si erano esibiti gli Adika Pongo, mentre lunedì 30 i grandi ospiti sono stati i Tiromancino, in una serata organizzata in collaborazione con Jam Session.

Matteo Porfiri