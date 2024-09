Gli immobiliari esausti: "Così il mercato si satura"

"La città scoppia per le domande di affitti, il problema è che da affittare c’è poco e niente". Un grido unico e condiviso quello degli immobiliari piceni, che alla domanda ‘C’è qualcosa in affitto?’ rispondono con ‘Assolutamente no’. Comincia così infatti anche il discorso di Loris Collina, immobiliare del Piceno, che descrive la situazione in zona. "Le offerte di immobili da affittare sono estremamente poche, e al contrario c’è tanta domanda, specialmente nelle zone più richieste, ovvero il centro storico e porta Maggiore". Una situazione di ‘blocco’ è quella descritta dagli immobiliari della zona, che parlano di ‘congestione’ e ‘saturazione’ dovute soprattutto al restauro delle abitazioni post sisma."Questo accade non solo nelle aree più cercate, il fatto è che la crisi si è allargata anche nelle altre zone, e questo porta a scarsità di immobili e quindi a cifre molto più alte rispetto agli anni scorsi. La carenza poi c’è anche, in questo periodo che va da settembre a ottobre, soprattutto per gli universitari. Ci contattano con la richiesta specifica di camere singole, visto che le doppie attualmente non vanno e i monolocali sono poco richiesti. I clienti maggiori non sono giovani o giovani coppie ma persone che hanno la necessità di lasciare le case per effettuare i lavori post sisma. La situazione cantieri c’è ancora e pensiamo che durerà ancora per un bel po’ di tempo".

Il problema dei cantieri si lega strettamente a quello dei parcheggi latitanti. "Il centro è la zona più richiesta ma c’è il forte problema dei parcheggio. Infatti sono tanti quelli che chiedono di spostarsi fuori dalla città, a Monticelli o al Marino, posizioni comode per chi lavora nelle zone industriali o all’ospedale e che non rappresentano difficoltà a livello di parcheggi". A livello di prezzi la scarsità degli immobili rappresenta un ulteriore problema. "Si parla di cifre molto più alte rispetto ad anni fa, poi chiaramente dipende dalle esigenze e dalle possibilità. Ma per un bilocale non si scende sotto ai 450 euro, così come per una stanza singola mai sotto i 200 euro". Areacasa conferma: "Gli appartamenti sono richiesti con estrema frequenza ma sono poche le risposte in confronto all’enormità delle richieste. Ciò che manca è proprio la materia prima: gli alloggi da sottoporre. Non ci sono, di nessun tipo: né arredati né senza mobili né grandi né piccoli, appena si liberano si affittano subito. La zona più richiesta per noi è Porta Maggiore ma va bene tutto purché sia servita e non sia diabolico cercare parcheggio. Tantissime le richieste da parte degli studenti, che cercano soprattutto nei quartieri, ma anche lì la disponibilità è poca. Il prezzo è più alto rispetto agli anni passati, più o meno un bilocale vale 500 euro".

Daniele Capponi risponde da ‘Orizzonte casa’ e commenta: "In zona non c’è quasi nulla. L’offerta è mancante, perché tutto è intasato dai lavori per il terremoto. A livello di prezzi non c’è un parametro vero e proprio, ma è tutto molto più alto. In giro ci sono anche affitti di bilocali a 800 euro. Non entrano a chiedere ‘In che zona ci sono affitti?’ ma ‘Ci sono affitti?’ Eros De Carolis, di ‘De Carolis immobiliare’ lo dice a chiare lettere: "La programmazione degli interventi è stata fatta senza senso, visto che partono cantieri in contemporanea. Così le persone che devono occupare altri immobili saturano il mercato. Il processo andava programmato, con licenze e tempi stabilite, così sarebbe stato tutto molto più semplice".

o.f.