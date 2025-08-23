"Gli importatori sono arrabbiati"

L’azienda Emidio Pepe a Torano Nuovo, esporta il 50% della propria produzione, con gli Stati Uniti che sono il primo paese dove inviano i vini invecchiati di annate molto longeve anche di 60 anni fa.

Sofia, che dicono i vostri importatori americani?

"Sono molto arrabbiati anche perché ci sono vini a buon mercato che certamente risentiranno dei dazi e finiranno sulle tavole dei ristoranti a prezzi maggiorati. Noi abbiamo la fortuna di esportare i nostri vini invecchiati per una clientela di livello medio alto e chi ama il nostro Montepulciano d’Abruzzo non fa caso se la bottiglia costa 30 dollari in più, è una clientela fidelizzata che ci sceglie a prescindere"

Avete già inviato i vostri vini negli Stati Uniti?

"Sì, già a gennaio i nostri importatori hanno esaurito tutte le loro assegnazioni annuali proprio perché si temevano proprio i dazi, quindi per quest’anno siamo a posto. I problemi li avremo a gennaio 2026, ma magari qualcosa cambierà perché Trump ogni giorno cambia idea e questo purtroppo influenza tanto i mercati internazionali".

Avete iniziato la vendemmia?

"La vendemmia la iniziamo lunedì con la racconta delle uve Pecorino. Si prospetta un’annata meravigliosa perché siamo stati fortunati con la grandine che ci ha risparmiato, una primavera piovosa con una buona riserva idrica per i terreni e poi una bella estate con una buona escursione termica notturna che ha aiutato le uve bianche in particolare. Cercheremo di mettere in invecchiamento più vino possibile perché sarà un’annata da tenere stretta".

Ci saranno novità in quest’annata?

"Una nuova cantina accanto a quella già esistente collegata con un tunnel sotterraneo, sarà grande 1200 mq e abbraccerà due querce secolari. In più stiamo lavorando su una nuova vigna di Montepulciano ‘a tendone’ contro il grande caldo".

v. r.