Gli incontri con gli studenti sulla legalità

Incontri, conferenze, spettacoli incentrati sulla legalità, tema molto a cuore al Comune di Monteprandone e all’associazione culturale musicale ’Il Rompibolle’ di San Benedetto. Molto è stato fatto, tante iniziative sono in cantiere. "Partiamo dagli studenti e arriviamo alla cittadinanza con l’obiettivo di porre l’accento sulla legalità e sulle regole da seguire, anche in collaborazione con la locale stazione dei carabinieri guidata dal Luogotenente Gabriele Luciani – afferma il sindaco Sergio Loggi – Da parte mia un sentito ringraziamento all’associazione ’Il Rompibolle’ per il costante impegno e la capacità di dialogare su argomenti di alto spessore, usando linguaggi come il racconto, la testimonianza, la musica. Ringrazio anche la Banca del Piceno, presente all’appuntamento con il vice presidente Claudio Censori, sempre vicina alle iniziative di spessore del territorio". "Salvo, storia dell’Arma e di un Eroe" è il titolo dello spettacolo-conferenza incentrato sulla legalità e sull’uomo carabiniere andato in scena a Monteprandone. Due sessioni dedicate alle scuole al mattino, davanti a 300 studenti e alla dirigente dell’Isc Roberta Capriotti; in serata, spettacolo aperto alla cittadinanza.