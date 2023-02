Gli incontri di Solestà per capire la Quintana

Uno sguardo al passato e al presente per cominciare a costruire la classe dirigente del futuro. Questo l’obiettivo del sestiere di Porta Solestà, che ha promosso il progetto ‘Ascoltiamoci’: quattro incontri, due dei quali si sono già svolti. A coordinare il progetto è il caposestiere Attilio Lattanzi.

Lattanzi, perché gli incontri?

"Per creare una nuova classe dirigente. Il nostro sestiere è una macchina complessa e c’è bisogno di tutti per i prossimi anni. Porta Solestà è un luogo di aggregazione, ma anche un soggetto che svolge un ruolo sociale. Ed è bello vedere come all’iniziativa abbiano aderito anche delle persone che non frequentavano il sestiere".

Su cosa sono incentrati i vari incontri?

"Abbiamo parlato di cos’è uno statuto e cos’è il bilancio, affrontato le questioni inerenti al corteo, grazie alla presenza del coreografo Mirko Isopi, e alla costumistica, con la partecipazione del costumista Paolo Lazzarotti e del vicecaposestiere Mimì Alfonsi. A fine mese parleremo degli aspetti teorici e pratici relativi alla giostra. Infine, nel quarto incontro, ci soffermeremo sugli aspetti gestionali del sestiere. Ma c’è anche un’altra novità che bolle in pentola".

Di cosa si tratta?

"Sto parlando del progetto denominato ‘La Quintana va a scuola’, che ci consentirà di entrare all’Isc Solestà-Cantalamessa’ per coinvolgere gli studenti in alcuni incontri, una volta a settimana, nel corso dei quali potranno imparare a sbandierare, a suonare il tamburo o la chiarina. Alla fine, ci sarà anche un saggio conclusivo. La partecipazione sarà gratuita e chissà che alcuni ragazzi non si appassionino ai nostri colori. Poi stiamo lavorando anche all’organizzazione di un’altra iniziativa con risvolti sociali, sulla scia del convegno promosso lo scorso anno in sinergia con le giostre di Foligno e Siena. Sarà un altro grande appuntamento nel corso del quale lanceremo un bel messaggio a tutta la città, ma non posso ancora anticipare niente".

Porta Solestà, anche quest’anno, punterà a vincere la Quintana ma Luca Innocenzi ha già 40 anni. State pensando anche alla sua successione?

"Mi stai chiedendo chi sarà il cavaliere del post Innocenzi?" Beh, sì. Ce lo può dire?

"Certo, il post Innocenzi sarà Luca Innocenzi. Su questo non abbiamo dubbi".

Matteo Porfiri