Gli incontri nei quartieri della squadra a sostegno di Vesperini

I gruppi ’Grottammare Città Unica’, ’Città Futura’, ’Noi per Grottammare’, ’Senso Civico’, in appoggio del candidato sindaco Lorenzo Vesperini, hanno avviato gli incontri nei quartieri aprendo un ampio dialogo con i cittadini al fine di perfezionare e implementare i 7 punti del programma, affinché siano più condivisi possibile. Per quanto riguarda la presentazione dei 64 candidati, Vesperini anticipa che avverrà immediatamente dopo il deposito delle liste in Comune che dovrà avvenire entro il 12 aprile. "Stiamo lavorando a fondo per migliorare il nostro patto con i cittadini – afferma Vesperini –. Crediamo che l’obiettivo per avviare tutte quelle buone pratiche può essere attivato solo attraverso una crescita consapevole ed omogenea della comunità, senza tralasciare il controllo attento della situazione finanziaria del Comune. Crediamo in un’attenta analisi dei capitoli di spesa, indispensabile per dar seguito ai piani pluriennali presenti e futuri, anche attraverso nuove opportunità di finanziamento da bandi regionali ed europei. Le linee guida del programma ’Insieme per Grottammare’, si fondono nel confronto e nell’ascolto sostenendo i progetti presentati dal volontariato, dalle organizzazioni no profit, da enti che avranno l’interesse primario di agire per il bene comune della nostra comunità. La Città del futuro dovrà rappresentare un modello virtuoso di crescita, economico, sociale, produttivo e turistico attraverso la sostenibilità e il benessere e dove nessuno deve rimanere indietro".