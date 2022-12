Gli interventi al Mazzoni

"Il Mazzoni resta centrale per la città di Ascoli e le aree interne. Un passaggio importante è programmare la sanità su due plessi e migliorare le prestazioni sanitarie erogate" sostiene il sindaco. Il nuovo anno vedrà il completamento dell’efficientamento energetico del presidio ospedaliero cittadino grazie al finanziamento ottenuto dal fondo europeo sviluppo regionale (Fesr). Il costo dell’intervento complessivo sarà di 3,8milioni di euro, di cui 2,2 per l’esecuzione lavori. La parte più corposa dei lavori effettuati sarà costituita dalla sostituzione degli infissi. Oltre a ciò si è andati a rivedere le unità di trattamento aria. Gli attuali impianti utilizzati comportano dei consumi molto alti di energia. L’utilizzo di strumenti in grado di ridurre i costi con un livello sonoro migliorato in tutte le aree di degenza consentirà di abbracciare la riduzione dei consumi e di co2.