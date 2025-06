Gli interventi nei cimiteri di Colli e Meschia

Interventi nel cimitero di Colli del Tronto e della frazione di Meschia del comune di Roccafluvione. "La ricostruzione post-sisma non riguarda solo abitazioni e infrastrutture – spiega il commissario straordinario Guido Castelli –, ma anche luoghi profondamente simbolici per le nostre comunità, come i cimiteri. Intervenire su questi spazi significa restituire dignità, memoria e identità ai territori colpiti. Ringrazio i Comuni coinvolti, l’Ufficio Speciale Ricostruzione e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli per il lavoro sinergico che sta permettendo di trasformare i progetti in realtà concrete". L’Ufficio speciale per la ricostruzione nel Piceno ha approvato due progetti relativi l’edilizia cimiteriale nel Piceno: a Colli del Tronto l’intervento prevede il recupero della parte monumentale grazie ad un contributo di 450.000 euro ed alla stessa approvazione del progetto esecutivo. In arrivo anche il contributo per il piccolo cimitero della frazione di Meschia, nel comune di Roccafluvione , in questo caso, l’importo è di 149.500 euro.