Gli interventi nelle scuole. Dalla sicurezza alla nuova struttura. Ecco sei milioni per tre palestre

Sei milioni di euro per le palestre degli istituti superiori del Piceno, tra messa in sicurezza sismica e una nuova realizzazione. La Provincia, come previsto dal cronoprogramma, ha consegnato alle ditte incaricate i lavori per l’adeguamento sismico delle palestre degli istituti superiori ‘Fermi’ di Ascoli e ‘Capriotti’ di San Benedetto, e per la realizzazione di una nuova palestra per l’istituto ‘Mazzocchi-Umberto I’ di Ascoli. "I lavori consegnati ammontano a circa 6 milioni e 100 mila euro – dice il presidente della Provincia, Sergio Loggi –. Si tratta di risorse derivanti dal Pnrr che rientrano fra le misure volte a favorire e rafforzare le attività delle infrastrutture sportive incentivando così l’inclusione sociale e la prevenzione dell’abbandono scolastico". Entrando nel merito degli interventi, si prevede la costruzione di una nuova palestra a servizio dell’istituto ‘Mazzocchi-Umberto I’ in località Pennile di Sotto, per l’importo di 2 milioni e 714 mila euro. La scuola, infatti, non ne possiede una e gli studenti vengono accolti in una struttura limitrofa di proprietà comunale adibita ad attività sportiva. La nuova palestra sarà di oltre 600 mq e aperta anche alla fruizione della comunità extrascolastica. Verranno realizzati spogliatoi con annessi servizi igienico sanitari, una piccola infermiera e un deposito per attrezzi.

Un secondo intervento consiste, con un investimento di 664mila euro, nella messa in sicurezza sismica e nella riqualificazione impiantistica della palestra dell’istituto ‘Fermi’, con l’obiettivo di rendere più sicuro e meno energivoro il complesso: verranno attuate opere di miglioramento strutturale quali la sostituzione dei serramenti esterni con l’installazione di nuove finestrature in Pvc dotate di doppio vetro, la coibentazione delle pareti e del soffitto del volume della palestra mediante pannelli isolanti, e l’installazione di rete antiribaltamento sulle pareti perimetrali. Sarà rinnovato anche l’impianto di riscaldamento della palestra attraverso l’installazione di un rooftop a alta efficienza con terminali canali microforati per un’ottimizzazione della distribuzione del calore, con l’obiettivo di apportare una riduzione reale dei consumi annuali di energia primaria e delle emissioni di gas climalteranti. Il terzo e ultimo investimento, dell’importo di 2 milioni e 724mila, riguarda infine la messa in sicurezza sismica e l’efficientamento energetico della palestra dell’istituto ‘Capriotti’ di San Benedetto.

Lorenza Cappelli