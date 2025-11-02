Gli Inti-Illimani al Ventidio: "Un viaggio da Firenze al Cile"

Mercoledì 19 novembre il Teatro Ventidio Basso ospiterà un pezzo di storia della musica. In programma c’è infatti il concerto degli Inti-Illimani storico gruppo cileno fondato nel 1967 dai fratelli Jorge e Marcelo Coulon che ha davvero segnato un’epoca. E proprio Jorge Coulon, che due giorni dopo il concerto ad Ascoli compirà 78 anni, ha illustrato il nuovo tour italiano. Jorge, il 5 novembre partite per questo nuovo tour italiano: uno spettacolo di storie e canzoni. Coulon, si emoziona ancora a salire sul palco?

"Sempre, specialmente in questo tour dove saremo più esposti perché non sarà solo musica con Marcelo e pochi musicisti, con il cantautore fiorentino Giulio Wilson e lo scrittore Federico Bonadonna. E mi emoziono sempre perché si continua a fare questo mestiere proprio per le sensazioni che si provano a salire su un palco".

Che spettacolo sarà questo ‘Viaggio con gli Inti-Illimani’? "Un viaggio improbabile per le fermate che fa da Firenze a Santiago del Cile. Uno spettacolo di musica, conversazione e analisi di questo mezzo secolo trascorso non solo per noi, ma anche per l’Italia"

Quasi sessant’anni di attività di un gruppo che ha scritto la storia della musica: cosa è rimasto di quei ragazzi che nel 1967 si ritrovarono nelle aule dell’Università?

"Abbiamo perso l’innocenza, sicuramente, ma è rimasta la curiosità e la passione".

Voi siete da sempre ambasciatori contro le dittature e le ingiustizie, ma anche del patrimonio musicale dell’America Latina: quanto è attuale ancora il vostro messaggio?

"Forse non spetta a noi valutare quanto sia attuale, ma nella nostra esperienza abbiamo sempre un grande seguito di giovani e di persone di diverse generazioni. Sono sicuro che le forme di abuso e le varietà di violenza che si esercitano oggi contro gli esseri umani è molto più varia rispetto al passato. C’è la violenza domestica, ma anche la violenza delle disuguaglianze terribili in cui vivono di milioni di esseri umani rispetto ai pochissimi che accumulano ricchezze. La nostra preoccupazione per questi fatti è rimasta attuale. E speriamo che l’attenzione del pubblico rimanga alta su questi temi".

Quanto è cambiata l’Italia da quando nel 1973 arrivò per la prima volta qui e poi vi rimase in esilio per 15 anni a causa del golpe in Cile?

"L’Italia è cambiata molto. Abbiamo vissuto un periodo esaltante con un Paese che era all’avanguardia in Europa per la cultura, nella critica e nello sviluppo intellettuale. Questo è cambiato molto negli ultimi trent’anni, ma quell’Italia che abbiamo imparato ad amare e nella quale ci siamo formati come persone adulte, sembra si sia risvegliando nelle nuove generazioni. Un Paese che nei momenti più bui riesce sempre a tirar fuori intelligenza e sensibilità e mi pare stia tornando ad essere quello che noi amiamo".

Avete sempre cercato con la vostra musica di sensibilizzare i giovani sui temi delle dittature e della violenza: quanto è difficile oggi parlare ai ragazzi?

"Non mi è stato mai difficile parlare ai giovani, ma allo stesso tempo è sempre difficile avvicinarsi a loro se non hai il cuore aperto, con sincerità. Devi soprattutto riuscire a staccarli dal telefonino, ma i giovani sono di natura aperti e pronti ad ascoltare, a discutere, e a dire la loro".

Il nome Inti-Illimani è anche simbolo di una straordinaria unione tra Cile e Italia che avete voluto sugellare con un CD dal nome ‘Viva l’Italia’: le piace questo Paese?

"Una domanda facile a cui rispondere. Tanto, tanto, tanto. Non è difficile innamorarsi dell’Italia. Dopo 15 anni anni vissuti qua credo di aver imparato a conoscere non solo l’Italia ma anche gli italiani delle diverse regioni e conosco pochi paesi al mondo come l’Italia. Mi piace tantissimo e per questo mi fa male quando l’Italia tradisce se stessa".

Il 19 novembre sarete ad Ascoli Piceno dove già siete stati in passato: cosa vuol dire ai vostri fan di questa parte d’Italia?

"Siamo stati ad Ascoli circa 40 anni fa, forse anche di più, in un concerto che ancora ricordo, come ricordo la bellissima città, con una grande squadra di calcio. Una bella città in una bellissima Regione molto interessante, ma anche molto varia. Una diversità fantastica che ha l’Italia in tutte le sue regioni. Vi aspettiamo al Teatro Ventidio Basso". Valerio Rosa