Gli operatori forestali. Via al primo corso: curare il bosco è un’arte

In questi giorni ad Ascoli è iniziato il primo corso per Operatore Forestale, che vede impegnati 31 professionisti di ditte agroforestali che operano nella gestione del territorio boschivo montano, tra i Sibillini e i Monti della Laga. Il percorso formativo è il primo che parte nella Regione Marche e vede i professionisti impegnati in una lunga formazione che alterna lezioni teoriche come botanica, legislazione forestale, tecnologia del legno, a lezioni pratiche in bosco che vanno dall’allestimento corretto del cantiere forestale al perfezionamento delle tecniche di taglio. L’istruttore forestale come figura professionale è un operatore specializzato con competenze nelle utilizzazioni forestali e nelle tecniche didattiche per il trasferimento del proprio sapere professionale.

"In ogni lavoro la formazione è alla base di tutto, nel nostro mestiere ci sono carenze professionali molto gravi – affermano i due istruttori Federico Paniccià e William Buroni –. La gente fa un po’ come crede e tante sono le modalità di esecuzione e scelte sbagliate dettate da una scarsa professionalità di chi decide le leggi, per ora, non ci aiutano o ci aiutano poco e per questo sono profondamente convinto che a cambiare le cose possiamo essere solo noi formatori, istruttori e professionisti del settore, divulgando con serietà le giuste dinamiche lavorative, norme di comportamento, sicurezza e rispetto per questo mestiere, iniziando dai giovani e cercando di correggere chi lo fa da anni". Sulle accortezze in materia di manutenzione del bosco i due istruttori aggiungono: "Tagliare un bosco non significa distruggerlo. Rispettando le norme e applicando le tecniche della selvicoltura, infatti, è garantita la gestione attiva sostenibile del bosco. L’accortezza principale è la formazione personale, le forme di gestione di un bosco sono molteplici e complesse. E’ una materia dove non si finirà mai di imparare". L’operatore forestale lavora anche in ambito urbano facendo progetti su alberature per i comuni. "Non è per niente semplice far capire alle amministrazioni che una potatura o una messa a dimora o altre operazioni, che sono da fare con gli alberi, vanno fatte rispettando regole ben precise, tempistiche, modalità ed esecuzione dei tagli", la conclusione di Paniccià e Buroni.

Marcello Iezzi