Gli orrori della guerra. Carlo Lucarelli e Guernica. Incontro con gli studenti

Lo scrittore Carlo Lucarelli in città oggi e domani. L’autore, tra i più noti e amati dal pubblico, sarà l’ospite speciale per una serie di iniziative legate alla pace in un momento in cui il mondo è in fiamme e tutti, soprattutto i più giovani, non riescono più a trovar punti di riferimento. Si prende spunto da Guernica, il capolavoro di Pablo Picasso e punto di partenza per una due giorni di eventi che vedono coinvolti Aicvas - Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna - la libreria Rinascita, il liceo artistico Licini e il Comune, oltre al supporto di realtà come Isml, Anpi e Instituto Cervantes di Roma, l’ufficio culturale della Spagna in Italia. Si tratta di una proposta incentrata su storia e memoria contenuta nel progetto nazionale di Aicvas dal titolo ’Educare alla pace con l’arte - Picasso e Guernica’, approvato e finanziato dal ministero della Difesa, i ragazzi del liceo artistico hanno approfondito in vari incontri preliminari la storia della Guerra Civile spagnola e giungono ora al grande evento finale. Si inizia alle ore 17.15 all’auditorium Emidio Neroni con Lucarelli parlerà di Guernica con Eleonora Tassoni di Rinascita e con la studentessa Paola Viva sul suo ultimo romanzo dal titolo ’Almeno tu’ recentemente uscito per l’editore Einaudi, testo potente dove si parla di adolescenti d’oggi. Domattina alle 9.30 ai Filarmonici nell’ambito della ’Festa della Scuola’, iniziativa creata dal Comune di Ascoli e importante evento di riflessione sui temi dell’educazione e della crescita, Lucarelli incontrerà gli studenti del Licini sul suo romanzo ’Guernica’, per un confronto diretto con i ragazzi che hanno fortemente amato l’iniziativa e che ne hanno fatto il filo rosso dell’intera programmazione annuale. A tal riguardo la dirigente scolastica Cinzia Pettinelli afferma: "L’incontro rappresenta l’evento conclusivo di un percorso che ha visto gli studenti impegnati a confrontarsi con le tematiche della pace attraverso conferenze, visioni di film e realizzazione di opere volte a rappresentare la personale interpretazione delle tematiche trattate. Avranno l’opportunità di incontrare Carlo Lucarelli, autore di spicco della narrativa italiana, per un dialogo sul suo romanzo Guernica e sulle tematiche della pace. Sarà una preziosa occasione per riflettere insieme all’autore sul valore della memoria, sull’importanza dell’impegno civile e sul ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di una società più giusta e pacifica".

ele. gr.