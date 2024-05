Gli scontri e la fretta di partecipare

Non ha avuto la ‘pazienza’ di attendere qualche giorno il 29enne ascolano che si è fatto arrestare venerdì scorso per aver preso parte agli incidenti allo stadio Del Duca. Era gravato da un Daspo di un anno emesso dal Questore di Ferrara a decorrere dal 13 maggio 2023; per cui doveva scontare ancora soltanto 3 giorni, visto che gli incidenti sono avvenuti il 10 maggio scorso. E’ di 5 anni invece il Daspo al quale è sottoposto dal 13 ottobre 2021 il 35enne; lo aveva emesso nei suoi confronti la Questura di Ascoli. Intanto continua la polemica dei sindacati di polizia. Alessandro Bufarini, segretario generale del Siulp Ancona e componente del direttivo nazionale ha portato Ascoli - Pisa all’attenzione del ministro dell’Interno e del Capo della polizia. "L’assenza di un controllo approfondito all’inizio partita (filtraggio) – accusa Bufarini - ha permesso l’ingresso di numerose bombe carta ed altro materiale esplodente. La mancata bonifica degli spazi adiacenti allo stadio da cui sono stati reperiti pietre, bastoni, ferri, sedie, una pala che ha colpito sulla testa un collega, le campane di vetro che non sono state svuotate dalle bottiglie e gli stessi cassonetti con le rotelle pieni di bottiglie, sono stati la dimostrazione di un ordine pubblico non organizzato da chi ha la responsabilità ad Ascoli e che avrebbe dovuto pianificare l’evento diversamente. Non bisogna scaricare sul Ministero i mancati invii di rinforzi".