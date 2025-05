Gli scrittori a Grottammare

Bilancio positivo per il 16esimo Premio letterario nazionale città di Grottammare – Franco Loi, sotto la nuova presidenza del saggista e giornalista Filippo La Porta, organizzato dall’associazione culturale Pelasgo 968. "E’ stato un altro importante successo di partecipazione e anche un consolidamento della qualità delle opere partecipanti – ha affermato Giuseppe Gabrielli, vice presidente della Pelasgo 968 - La cerimonia di premiazione è un momento speciale, in cui autori, giurati e partecipanti si incontrano per condividere idee, progetti e visioni sulla letteratura e sulla cultura in generale". Di occasione preziosa per crescere, confrontarsi e rafforzare il legame tra gli appassionati della scrittura e letteratura, parla il presidente dell’associazione Pelasgo 968 Filippo La Porta. Sono stati 742 gli autori che hanno partecipato, 942 le opere pervenute dall’Italia e dall’estero (Brasile, Svizzera e Austria) di cui 58 sono opere prime, 44 opere teatrali, 114 libri di poesia, 266 libri di narrativa, e i saggi, 192 le poesie inedite in italiano e 58 quelle in dialetto; infine, 112 i racconti brevi. La cerimonia delle premiazioni, tenutasi in una gremita Sala Kursaal, aperta dal saluto del sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi e dal vice sindaco Lorenzo Rossi, ha registrato una grande partecipazione dei vincitori, ma anche di quanti amano respirare lo spirito della manifestazione. Alla guida della cerimonia ci sono stati Giuseppe Vultaggio e Giovanna Frastalli, ospite d’onore la scrittrice Piera Carlomagno, che con il suo libro ‘Ovunque andrò’ è rientrata nei 32 titoli finalisti del Premio Strega e il presidente del Rotary Club Brescello, Alberto Pedrazzini. I vincitori: Luciano Giovannini di Roma (poesia inedita lingua italiana); Candeloro Lupi di Zagarolo (poesia inedita vernacolo); Giovanna Larghi di Varese (Racconto); ex equo Andrea Lanfranchi di Fermo e Domenica Lauri di Rimini (libro edito poesia); Antonio D’Errico di Milano (libro edito narrativa); Paolo Rosso di Asti (opera prima edita); Simone Pangia di Formia (libro inedito); Michele Navarra di Roma (giallo Grottammare); Andrea Antonioli di Cesena (saggio); Claudia Carrescia di Napoli romanzo storico); Antonio Di Ruocco di Salerno (speciale metrica); Alessandra Stabile di Bologna (dedicato al teatro); ex equo Roberta Castoldi di Monza e Davide Romagnoli di Milano (speciale Franco Loi); Roberto Ruben Ganzitti di Torino (giovane critica under 21); Nicolò Lettieri di Salerno (narrativa ragazzi); Stefano Carrer di Monza (speciale Rotary HPR); Giulia Zannoni di Ravenna (speciale opera tematica); ex equo Felice Esposito di Napoli e Vincenzo Iannuzzi di Trento (speciale Civico Verde Grottammare).

Marcello Iezzi