Gli scuolabus costano di più:: "Erano da valutare altre soluzioni"

L’aumento del costo degli scuolabus scuote la minoranza. Presentato in commissione bilancio soltanto pochi giorni fa, l’aggravio di circa mezzo milione – da distribuire in tre anni – non è piaciuto neanche un po’ all’opposizione consiliare. A dichiararsi fortemente contraria, nello specifico, è di nuovo Luciana Barlocci, che fa notare quanto le giustificazioni addotte dall’amministrazione comunale siano opinabili. "In delibera – asserisce la consigliera – ci hanno detto che quest’anno pagheremo 81mila euro in più per il 2023, nonché 211mila per il 2024 e 2025. E ci hanno narrato che, in questo momento, non si sarebbe potuto fare altrimenti, perché siamo stati costretti ad aderire alla procedura della regione Marche, che affida tutto alla Suam (Stazione Unica Appaltante delle Marche)".

In base a tale procedura, la tariffa viene calcolata non ‘a pacchetto’, ma sulla base dei chilometri percorsi dai mezzi che traghettano gli studenti. Già alcuni comuni, però, hanno fatto ricorso a tale decisione, prendendo tutt’altra strada. "Non è vero che si doveva aderire obbligatoriamente – dice ancora Barlocci – o meglio, sarebbe stato necessario fare quello che hanno fatto altri piccoli comuni che, rifacendosi all’indirizzo dell’economicità, hanno redatto attentamente un piano reale dei costi". Quindi in base a tale piano l’ente avrebbe potuto, secondo Barlocci, capire quale direzione prendere per non generare pesanti voci di spesa nell’alveo del bilancio. "Oltretutto, si sarebbe dovuto fare riferimento – prosegue Barlocci – agli ultimi pronunciamenti del Tar Campania il quale, pur non negando l’obbligo dell’adesione alla legge regionale, afferma che si può procedere in modo autonomo a condizione che si dimostri di aver trovato condizioni migliorative rispetto alle condizioni quadro". In sostanza, per Barlocci il vertice comunale avrebbe dovuto valutare soluzioni alternative, visto il precedente del tribunale amministrativo campano. "Qui la politica non si è mossa – conclude la consigliera di minoranza – e a questo punto non si può fare più niente. L’assessore Pellei perché non risponde su questa cosa? È vero che certe questioni vengono definite dai tecnici, ma è la politica che governa la macchina e stabilisce accordi territoriali. Questo comune non ha accordi territoriali e io che sono in provincia lo vedo benissimo. Questo che ci sta capitando è un vero e proprio cataclisma". In commissione, comunque, Pellei ha chiarito che saranno chieste delle integrazioni al servizio svolto dalla ditta incaricata.

Giuseppe Di Marco