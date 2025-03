Gli spari al vice sindaco. Scagionata la moglie

Non si è trattato di un tentato omicidio, Giovanna Pompei non ha sparato contro il marito per ucciderlo, non c’era volontà omicida; ha solo provocato lesioni, un reato procedibile però su querela della vittima che in questo caso è il marito, il vice sindaco di Acquasanta Luigi Capriotti, che non ha mai denunciato sua moglie ed insieme, anzi, hanno sempre sostenuto la tesi dell’incidente. Sulla base di ciò, il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti ieri mattina ha emesso una sentenza di "non doversi procedere per mancanza di querela" nei confronti della donna, dopo aver riqualificato il reato da tentato omicidio a lesioni personali. Non ci sta il procuratore di Ascoli Umberto Monti che nella precedente udienza aveva chiesto una condanna a 3 anni e 8 mesi tenendo conto che la donna aveva ottenuto un processo con rito abbreviato che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena.

La Procura di Ascoli continua a ritenere che lo sparo partito la notte tra il 18 e il 19 febbraio 2024 nell’abitazione della famiglia Capriotti ad Acquasanta sia stato l’epilogo di una lite coniugale e che la donna abbia sparato in direzione del marito, con il rischio di colpirlo in punti vitali, configurando così il reato di tentato omicidio. Non l’ha pensata così la giudice Caponetti, ma il ricorso già annunciato dalla magistratura ascolana richiederà ora un secondo pronunciamento, quello della Corte d’Appello di Ancona. Sia l’imputata che il marito hanno sempre sostenuto che lo sparo partito da una pistola 357 Magnum regolarmente detenuta dal Capriotti per difesa domestica, fosse stato involontario. L’uomo era stato ferito a un braccio, in maniera non grave. Per la difesa della Pompei, sostenuta dagli avvocati Andrea Silvestri e Giulio Natali, in quello che è accaduto ad Acquasanta 13 mesi fa non è ravvisabile il dolo d’omicidio. Per sostenere questa tesi è stato sottolineato che la pistola aveva altri 5 colpi oltre quello sparato dalla signora che, dopo aver premuto il grilletto, non ha sparato ancora ma ha subito soccorso il marito ferito ad un braccio. La Procura ha puntato sul cosiddetto "dolo eventuale", ovvero l’assunzione del rischio di causare, tenendo una certa condotta, la morte di qualcuno, pur non riuscendoci materialmente. La difesa, anche richiamando precedenti pronunciamenti della Corte di Cassazione, ha ribattuto invece che il dolo eventuale non è compatibile con un tentativo di omicidio.

