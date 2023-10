"Gli Spietati: Alchimie d'Arte a Centobuchi"

Sabato alle 18 nella Sala nuova riunioni di Piazza dell’Unità a Centobuchi si terrà un nuovo incontro di Alchimie d’Arte con il patrocinio del comune di Monteprandone e con la collaborazione di Avis Monteprandone. Simone Di Cola, giovane sambenedettese, presenterà la sua nuova opera ’Gli spietati’ edizione. Transeuropa. Gli spietati è una tragicommedia umana. In un condominio di un luogo non identificato s’intrecciano le vite delle famiglie di varie estrazioni sociali, età e religioni. I personaggi si incontrano e non essendo in grado di provare alcuna pietà finiscono per rimanere intrappolati in una spirale di odio e rancore. L’evento sarà condotto da Domenico Parlamenti ed Enrica Consorti. Le voci recitanti saranno Patrizia Stella di Mare Giardini e Marcelo Moscoloni, esporranno gli artisti: Italo Pulcini e Vincenzo Luciani. Ingresso gratuito.