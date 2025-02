Gli stage del centro ippico

Sono state due ricchissime giornate di intenso e stimolante lavoro, quelle che hanno visto impegnati gli allievi del Centro Ippico ’Il Crinale’ di Pagliare del Tronto, e non solo, sviluppate con grande successo in occasione del secondo stage, fortemente voluto sia dagli allievi che dal presidente del centro, Michele Quitadamo. Due giorni di stage e supervisione del lavoro in piano degli allievi, con l’istruttrice federale di dressage di terzo livello Giorgia Gotti, Tecnico Federale per la regione Marche e Friuli Venezia Giulia. Giorgia Gotti, (nella foto con una delle allieve, Aurora Polidori) insieme allo staff del Centro Ippico ha accolto i giovani, tra cui allievi di ulteriori centri.

"Con calma e serenità, senza ansia da prestazione, lavorando insieme ad un binomio per crescere, per migliorarsi e per capirsi occorre del tempo lento e aprire il cuore per creare un binomio unico", afferma Giorgia Gotti. Attualmente il tecnico per la regione Marche collabora con svariate scuderie nel Nord Italia, dove mantiene rapporti di cooperazione e formazione per crescere giovani amazzoni e cavalieri nel migliore dei modi. Grazie a questi stage nascono vere e propri scambi personali e momenti di crescita.

Stefania Mezzina