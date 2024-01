Gli storici sicuri: "Comunità Ghezzi di Porta Solestà"

È una sorta di romanzo quello con cui i due esperti professori Andrea Anselmi e Maria Elma Grelli, marito e moglie, raccontano la vicenda che li ha visti protagonisti nella ricerca degli elementi in grado di confermare le origini ascolane di Russell Crowe.

Quando avete ricevuto l’incarico di approfondire la questione?

"La storia è stata semplice. Mi ero incontrata con il sindaco il 12 gennaio per altre questioni e in quell’occasione mi disse dell’affermazione con la quale l’attore Russell Crowe aveva annunciato le sue origini ascolane. Così mi chiese di approfondire e verificare quel dato. Attendemmo il lunedì successivo per avviare le ricerche data la chiusura dell’archivio nel fine settimana".

L’obiettivo era trovare Luigi Ghezzi. Chi era?

"Luigi Ghezzi nacque ad Ascoli nel settembre 1829 da Agostino Ghezzi e Annunziata Leggeri. Da ragazzo lasciò l’Italia per andare a lavorare in Argentina, poi successivamente si imbarcò per l’India ma ci fu un naufragio e finì a Città del Capo. Qui incontrò e conobbe Mary Ann Courtain. I due si sposarono e a seguire arrivarono in Nuova Zelanda".

Le ricerche come si sono sviluppate?

"Inizialmente all’archivio ci dicono che non c’era alcun indizio. Allora ipotizziamo che ci fosse la presenza dei genitori, non essendoci lui. Partiamo dal catasto gregoriano. Mio marito trova un dato significativo: c’era una famiglia che abitava nella zona di Porta Solestà che era censita in modo strano. Qui erano elencati molti Ghezzi, una cosa inusuale dato che veniva annoverato solo il capo famiglia. Questa cosa ci mette un un dubbio e così decidiamo di virare".

In quale maniera?

"Andiamo a rivedere alcuni catasti e ne trovo uno di carattere rustico e urbano. Ne chiedemmo altri. Precisamente due, di cui poi uno mi colpì in quanto chiamato ‘Borgo’. Analizzare i numeri 250 e 259. Il martedì successivo (16 gennaio) non troviamo alcuna risposta. Il giorno successivo riprendiamo le ricerche e a metà mattinata in archivio arrivano dei ragazzi di Comunanza che affermano ‘Ascoli’. Escluse Grottammare così come Parma. Alle 12.50, dieci minuti prima della chiusura, mio marito va a vedere l’ultima pagina e all’improvviso lo vedo sbiancare. Mi chiama e troviamo l’attesa conferma della presenza di Luigi Ghezzi. Così facciamo ulteriori verifiche accurate per evitare casi di omonimia. Proseguiamo le indagini e troviamo anche un documento che parla dell’acquisto fatto da Luigi Ghezzi di un orto sul quale poi costruire un fabbricato. Lui era residente in via della Vite, non so se esiste ancora. Il terzo elemento reperito, che è stata la vera bomba, conferma la sua data di nascita. Lì ogni dubbio è svanito. Adesso continueremo le richerche anche negli archivi delle parrocchie per rafforzare ulteriormente la tesi".

Massimiliano Mariotti