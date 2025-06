Gli strappa il rolex in pieno centro: 44enne a processo

Di aver rapinato un prezioso orologio Rolex strappandolo ad un ascolano a San Benedetto, è accusato un 44enne napoletano, comparso davanti al Collegio del Tribunale di Ascoli per un fatto avvenuto in Riviera il 5 luglio del 2024. Quel giorno il 42enne ascolano era in centro con sua moglie e i tre figli minorenni. Erano da poco passate le 20 quando stava caricando nella sua auto la bicicletta di sua figlia. Improvvisamente si è palesato alle sue spalle un soggetto che lo ha afferrato per il collo. Sulle prime ha pensato ad uno scherzo di un suo amico che stava per altro aspettando; per cui non ha reagito subito. Che stava succedendo qualcosa di grave si è reso conto quando la stretta al collo si è fatto più energica fino ad immobilizzarlo completamente. L’aggressore è così riuscito a sfilargli dal polso un Rolex Daytona in oro giallo del valore di 40mila euro, con bracciale in oysterflex. A quel punto ha reagito e ne è nata una colluttazione, tanto più che il rapinatore si stava dirigendo verso la moglie con il presumibile obiettivo di rubare anche il Rolex che la donna indossava al polso. La vittima è riuscito a mettere a terra il rapinatore e a colpirlo, ma costui è comunque riuscito a rialzarsi e a raggiungere lo scooter che aveva parcheggiato nei pressi. L’ascolano lo ha raggiunto, lo ha afferrato per il giubbino, ma il malvivente è fuggito a forte velocità in sella ad uno scooter Honda Sh. L’ascolano ha sporto denuncia descrivendo con precisione la fisionomia dell’aggressore e l’abbigliamento.

Peppe Ercoli