Gli studenti a lezione di alimentazione

I ragazzi e le ragazze delle scuole medie di Grottammare a lezione di alimentazione. Il progetto si chiama ‘Prendiamoci cura del nostro futuro’ ed è stato seguito dalle classi 2E e 2F con la nutrizionista Renata Alleva svoltosi nell’ambito del programma di educazione ambientale La mia scuola a rifiuti zero. A introdurre la lezione l’assessore alla sostenibilità Alessandra Biocca. "L’alimentazione non è più quella di una volta – ha affermato l’assessore – i ragazzi sono bombardati da false informazioni anche sui social ed ecco l’importanza di sapere cosa significa alimentarsi correttamente". Secondo la nutrizionista Renata Alleva la produzione di cibo è sempre più insostenibile: basti guardare gli allevamenti e le coltivazioni intensive. Cibo significa energia, salute e socialità – ha detto Alleva – Sono tre dimensioni importanti alle quali si aggiungono tradizione e sostenibilità. La crescita di un adolescente si vede anche a tavola. Diversi sono i rischi per la salute, tra i più importanti è la sedentarietà. Nelle classi coinvolte molti ragazzi giocano a calcio, altri praticano nuoto, vela, equitazione. La media nazionale invece racconta purtroppo tutt’altra storia. Altro rischio per i giovani è alcol e fumo".