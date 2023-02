Gli studenti a lezione di legalità al centro Pacetti

Dopo l’incontro delle classi della scuola media di Monteprandone con i vertici dei carabinieri, sul tema della legalità, sabato è stata la volta delle classi quinte degli Istituti superiori del Liceo Classico e Scientifico di San Benedetto, l’Istituto Fazzini-Mercantini di Grottammare e l’Istituto tecnico industriale ’E. Fermi’ di Ascoli. Al Centro Pacetti di Monteprandone i giovani hanno partecipato all’incontro sulla legalità organizzato da Libera Ascoli piceno e Spi Cgil Ascoli Piceno in collaborazione l’Amministrazione Provinciale e quella comunale di Monteprandone. Ospite dell’incontro, Margherita Asta vittima innocente di mafia il 2 aprile 1985, dove perse la madre Barbara e i fratellini Giuseppe e Salvatore nella strage di Pizzolungo a Trapani. L’auto di sua madre con i suoi fratellini a bordo fece da scudo all’auto della scorta del Giudice Carlo Palermo. Il Giudice rimase illeso ma fu dilaniata una famiglia innocente. La Asta ha evidenziato anche la sofferenza del giudice ricordando una sua frase: "Io sono stato condannato a morte e a sopravvivere da condannato a morte". La relatrice ha invitato i ragazzi ad essere sempre attenti a svolgere bene il proprio dovere per far prevalere sempre la cultura della legalità.