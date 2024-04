Gli studenti dell’Annibal Caro hanno vinto il Certamen Latinum

Gli studenti del Liceo classico Annibal Caro di Fermo, hanno vinto la XIX edizione del Certamen Latinum svoltosi nel fine settimana scorso ad Ortezzano. I liceali sono stati chiamati a tradurre un testo di San Girolamo per poi essere giudicati dalla commissione composta dai docenti Patrizia Morelli, Giuseppe Flammini, Maurizio Petrocchi e Dominique Longree. Gli stessi docenti sono intervenuti al convegno ‘La modernità del Carboni nel mondo della traduzione latina’ svoltosi nella sala consiliare del Comune, accolti dal sindaco Piermarini, unitamente al consigliere regionale Marinangeli. "Ringrazio i docenti e gli amministratori per la presenza e l’interesse riservato al Certamen – commenta il sindaco – così come ringrazio Cesare Catà per la lezione spettacolo sul Giulio Cesare di Shakespeare ed il sindaco di Lungavilla (paese di origine di Campanini coautore del vocabolario italiano-latino Campanini Carboni) Carla Beccaria, per la lettera inviata agli studenti".

Paola Pieragostini