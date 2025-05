Gli studenti e l’incontro con padre Buccolini

Gli alunni di alcune classi della scuola secondaria di I grado ‘Allegretti’ di Monteprandone hanno ascoltato con curiosità padre Marco Buccolini nei suoi racconti mentre descriveva alcuni dipinti, alcune opere e le spoglie mortali di San Giacomo, patrono del paese, presenti nella chiesa del Convento di San Giacomo e lo hanno seguito con attenzione anche mentre li guidava nel camminamento all’interno del chiostro del convento dei frati. Gli studenti e le loro insegnanti avuto l’opportunità di vedere le reliquie del Santo ed i codici superstiti della Libreria di San Giacomo, che sono gelosamente custoditi ed esposti al Museo Civico di Monteprandone, grazie alla collaborazione della Pro Loco e del suo presidente Saturnino Loggi. Le guide museali hanno illustrato le opere e le reliquie presenti ed hanno coinvolto gli alunni anche in piacevoli attività didattiche interattive. Il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi, intervenuto per salutare gli alunni della scuola del suo territorio, ha confermato con le sue parole l’importanza per i giovani di conoscere i beni culturali e la memoria storica del paese in cui abitano, tramandata grazie all’impegno dei cittadini.