Gli studenti incontrano gli artigiani: nel weekend c’è ’Benvenuti in atelier’

Un fine settimana tutto all’insegna del saper fare artigiano per la Cna di Ascoli, che da venerdì 8 a domenica 10 novembre aprirà le porte di botteghe e laboratori attivi nel campo della moda. L’iniziativa è stata presentata nella Sala Gialla della Camera di Commercio alla presenza di Francesco Balloni, Presidente Provinciale Cna Ascoli, Doriana Marini, presidente Federmoda Marche, Irene Cicchiello, responsabile Federmoda Ascoli e Massimo Mancini, coordinatore del settore moda dell’Iis Fermi-Sacconi-Cpia. Anche quest’anno, infatti, si rinnoverà l’appuntamento con ’Benvenuti in Atelier’ per trasmettere l’essenza del Made in Italy a tutti coloro che vorranno cogliere l’occasione di conoscere nel dettaglio le diverse fasi di realizzazione dei prodotti che, da sempre, tengono alto il nome del Piceno in tutto il mondo. Insieme a decine di colleghi in tutta Italia, gli artigiani Cna del Piceno apriranno i loro atelier al pubblico, ospitando workshop, incontri con esperti, visite guidate, performance e attività tematiche volte a condividere con studenti, clienti, curiosi e appassionati la qualità, la creatività, la bellezza e il saper fare alla base del successo dei capi realizzati nel Piceno.

In particolare, l’edizione 2024 vedrà protagonisti sei atelier in tutta la provincia di Ascoli: ‘Alessandro Bianchini’ (via Tucci 23D, Ascoli), ‘Dienpi’ e ‘Do Quality’ (via Pontida 7, San Benedetto), ‘La Coccarda di Gabriella’ di Maria Antonietta Traini (via Amadio 15, Ascoli), ‘Valeria Pizi Dressigner’ (via Torsellini 9, Folignano) e ‘Quitto Bags’ di Arianna Trillini. Ad ammirare dal vivo il talento dei maestri artigiani e le creazioni Made in Piceno saranno, in primis, gli studenti dell’Iis Fermi-Sacconi-Cpia, che faranno visita agli atelier del Piceno per apprendere sul campo tecniche di lavorazione e segreti del mestiere. "Attraverso Benvenuti in Atelier – ha dichiarato Irene Cicchiello – vogliamo offrire al pubblico, e in particolare alle nuove generazioni, un’occasione per conoscere più da vicino l’alta qualità del nostro artigianato". L’invito in reltà è aperto a tutti i cittadini, in un momento storico decisamente complesso per il comparto del fashion. Al 30 settembre 2024, il sistema moda del Piceno può contare su 311 imprese, che diminuiscono a un ritmo ben più sostenuto rvisto che nel settembre 2023, le stesse imprese erano 414, ben 103 in più rispetto al dato odierno, che fa registrare un drammatico -24,9%. "Si tratta di una splendida occasione che l’Istituto, sempre molto vicino alle iniziative promosse da Cna, ha scelto di cogliere – aggiunge Massimo Mancini –. Con grande soddisfazione del dirigente scolastico Ado Evangelisti, ‘Benvenuti in Atelier’ vedrà protagonisti gli studenti".

Valerio Rosa