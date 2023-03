Gli uffici saranno presto trasferiti

"Le conseguenze del terremoto hanno rappresentato una situazione senza precedenti per la nostra regione. Gli uffici della Soprintendenza Marche Sud, di recente istituzione, si trovano ad affrontare pratiche molto complesse che riguardano edifici di culto e pubblici. L’Usr ci darà supporto nel pre-esame dei progetti inviati dai tecnici, in modo da poterci trasmettere materiale già pronto per la successiva valutazione dei funzionari". Queste le parole del Soprintendente Marche sud, Giovanni Issini, che aggiunge come, a breve, gli uffici della Soprintendenza si sposteranno da palazzo Panichi (sede del museo archeologico in piazza Arringo) dove si trovano attualmente, in via Crispi (palazzo delle Poste). "Si tratta – spiega – di una sede provvisoria dove stiamo terminando i lavori di allestimento, in attesa della conclusione dell’intervento al Colucci su iniziativa dell’agenzia del Demanio dove poi ci trasferiremo definitivamente".