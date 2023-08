Gli ufficiali Unuci ricordano le gesta di Fiorenzo Capriotti

Gli ufficiali sambenedettesi iscritti all’Unuci di Ascoli si sono incontrati allo chalet Serenella, per il consueto appuntamento conviviale mensile. In un clima di fraterna amicizia, il tenente Stefano Paolini, che gli fu grande amico, ha ricordato la figura e le gesta di Fiorenzo Capriotti, ascolano di nascita ma sambenedettese di adozione, eroe della Regia Marina. Capriotti era un uomo rana, uno degli incursori di quella X Mas che inflisse pesantissime perdite alla marina britannica durante la seconda guerra d’assalto. Conduttore di barchini d’assalto, prese parte a numerose operazioni fino a quando, durante il tentativo di forzare il porto di Malta, nel tentativo di soccorrere un commilitone ferito, non fu catturato. La prigionia e i brutali interrogatori non lo piegarono mai. Nel primo dopoguerra fu chiamato a organizzare la neonata marina israeliana e la sua opera fu talmente apprezzata che gli venne riconosciuto, a titolo onorifico, il grado di ammiraglio. La serata si è conclusa con un brindisi alla figura leggendaria di Capriotti e uno ai fratelli caduti, sempre presenti nei cuori dei vecchi soldati sambenedettesi