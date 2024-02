Gli ultimi dubbi sulla formazione

Al Picchio Village anche ieri gli uomini di Castori hanno proseguito la preparazione in vista del delicato scontro salvezza di domani contro il Sudtirol (avvio alle 16.15). I bianconeri sono stati impegnati in una serie di esercitazioni su palle inattive. Soltanto al termine della rifinitura, in programma stamattina a porte chiuse, il tecnico dell’Ascoli scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Nel frattempo il club altoatesino ha presentato l’ultimo arrivo del mercato. Si tratta del centrocampista Mallamo che ha commentato: "Sono molto contento di essere qui. Ho voluto fortemente il Sudtirol e spero di dare una grossa mano alla squadra. Non vedo l’ora di iniziare. Questo campionato è imprevedibile. Ogni partita fa storia a sé e bisogna, come sempre, pensare partita per partita, cercando di fare più punti possibili. Qui ritrovo Molina col quale ho condiviso l’esperienza a Bari. Oltre a lui ci sono altri ragazzi che conoscevo per averci giocato contro".