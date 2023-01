Gli ultimi numeri della provincia

Secondo l’ultimo aggiornamento della Regione Marche, in una settimana nel Piceno si sono registrati 757 casi di Covid-19. A ieri era la seguente comune per comune: Acquasanta 22, Acquaviva 20, Appignano 24, Arquata inferiori a 5, Ascoli 252, Carassai inferiori a 5, Castel di Lama 66, Castignano 18, Castorano 20, Colli 22, Comunanza inferiori a 5, Cossignano 8, Cupra 30, Folignano 57, Force inferiori a 5, Grottammare 116, Maltignano 9, Massignano 9, Monsampolo 20, Montalto 11, Montedinove inferiori a 5, Montefiore 10, Montegallo inferiori a 5, Montemonaco zero, Monteprandone 74, Offida 46, Palmiano inferiori a 5, Ripatransone 15, Roccafluvione inferiori a 5, Rotella inferiori a 5, San Benedetto 258, Spinetoli 51 e Venarotta inferiori a 5.