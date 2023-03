Gloria Conti ospite da Fiorello

Gloria Conti sarà oggi su Viva Rai 2. Un bel riconoscimento a un talento adottato da Grottammare, prima allieva, poi docente e attualmente portacolori della Cid Academy e artista di punta dell’associazione Lido degli Aranci di Grottammare, Gloria si è sentita ripetere: "Ma tu che ci fai qui, dovresti essere alla Rai". Così, circa un mese fa, è andata a un provino ed è stata inserita nella puntata di Rai due "E viva il video Box". Poi l’ennesima buona notizia, Gloria è stata convocata per questa mattina in via Asiago per il programma Arriva viva rai 2 con Fiorello! Per chi vorrà ascoltarla dal vivo e restare incantato dalla sua voce, potrà trovarla alla conduzione di "Ridendo con Di(a)letto" e la comicità marchigiana e abruzzese al Teatro Mercantini di Ripatransone sabato 25 marzo e sabato 22 aprile, serate a favore della Croce Azzurra di Ripatransone e Cossignano.