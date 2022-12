"Gnudi agli agrumi per chiudere in bellezza"

E per finire, come dolce, gnudi agli agrumi dello chef Daniele Citeroni Maurizi dell’Osteria Ophis di Offida. "Si tratta di una ricetta semplice da poter fare in casa – ha ammesso lo chef Daniele Citeroni Maurizi – e che fa parte del nostro nuovo menù invernale tanto che lo abbiamo servito anche alla Cena di Natale e lo utilizzeremo anche per il Cenone di Capodanno".

Procedimento: Far sciogliere il cioccolato e aggiungere con la fusta la ricotta e poi la farina, mescolando il tutto. Una volta formato l’impasto si creano con le mani leggermente infarinate 12 piccole sfere. Sfere che poi vengono cotte nell’acqua per un minuto e mezzo. Appena vengono a galla le prendiamo e ne sistemiamo tre in ogni piatto. Vengono guarnite con gli spicchi della frutta mentre le bucce degli agrumi vengono utilizzate per fare un brodo con acqua e zucchero al 10% aggiungendo della menta ad infusione. Una volta portato ad ebollizione il brodo, si spegne la fiamma e si copre la teiera. Si tolgono le bucce degli agrumi e la menta e il brodo viene poi utilizzato per guarnire il piatto con gli Gnudi agli Agrumi.

Tutti i testi a cura

di Valerio Rosa