Goldoni rivive a teatro: "Sottolineamo l’attualità"

’La Trilogia della villeggiatura’, l’opera più celebre di Carlo Goldoni in scena a San Benedetto, ma in chiave moderna. Appuntamento sabato 7 settembre, alle 21.30, al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto con il lavoro, diretto da Marco Trionfante, che collega il Settecento di Goldoni al presente, integrando brani musicali del Novecento: approccio che rende lo spettacolo più accessibile e pertinente, facendo riscoprire l’opera al pubblico con una visione contemporanea (posto unico 10 euro, biglietti acquistabili online su www.aifas.it oppure la sera stessa presso il botteghino). Vedrà alternarsi sulla scena Roberto Armiento, Giovanna Cannella, Alessia Cimini, Ester Dellisanti, Rosanna Fasola, Emilia Galiffa, Gilda Luzzi, Silvia Marconi, Stefania Tanzi, Stefano Vallorani e Loredana Virgili. Scene e costumi sono curati da Antonella Mazzaferro, audio e luci da Lorenzo Martelli, assistente di scena Francesca Valeri.

"Lo scopo è offrire una nuova prospettiva sulle commedie, sottolineandone l’attualità e la profondità drammaturgica", afferma Trionfante. La Trilogia della Villeggiatura rappresenta un’immersione nel mondo di Goldoni, un ciclo di tre commedie: ’Le smanie per la villeggiatura’, ’Le avventure della villeggiatura’ e ’Il ritorno dalla villeggiatura’. Lo spettacolo rientra nell’ambito del ’Progetto Act, Attori in scena’, che consentirà a undici attori che hanno ottenuto all’Accademia aifas la qualificazione professionale di portare in tournée un lavoro prezioso come quello di Goldoni, ed è integrato nel progetto ’Attori si nasce ma si diventa’, approvato dal Ministero della Cultura che coinvolge sei realtà teatrali nazionali, sul ricambio generazionale nel teatro e nello spettacolo. Act è già pronto per l’anno accademico al via tra pochi giorni: l’accademia ha infatti deciso di potenziare il percorso formativo dei suoi allievi e i 14 attori, tra i 69 partecipanti alla selezione.

Stefania Mezzina