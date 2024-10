Goldoni rivive sul palcoscenico

Al centro Pacetti, sabato è di scena ’Gl’innamorati’, commedia brillante di Carlo Goldoni. Lo spettacolo è curato dall’associazione teatrale ’nuovo sipario aperto’ di Spinetoli, con il patrocinio del comune di Monteprandone. L’opera teatrale in tre atti racconta la storia di Eugenia, erede di una famiglia in rovina, che frequenta da un anno il giovane e ricco Fulgenzio. I due ragazzi sono innamoratissimi l’uno dell’altra, ma la relazione è tormentata. Insicuri l’uno dell’altra, impossibilitati a liberarsi dai condizionamenti delle proprie famiglie, da cui dipendono economicamente ed incapaci di esprimere realmente i propri sentimenti, si esasperano a vicenda tra una scenata di gelosia e l’altra, fino a quando accade l’imprevedibile decisione della giovane. Inizio spettacolo alle 21.15. Costo del biglietto: intero 8 euro, ridotto 5 euro, gratis per bambini fino a 10 anni e diversamente abili.