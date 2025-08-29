’Golosevie’ a Grottammare

Dopo alcuni anni torna la manifestazione enogastronomica itinerante nel paese alto di Grottammare. Cambia il nome e il sodalizio organizzatore, ma l’impianto resto lo stesso. L’iniziativa si chiama ‘Golosevie, delizie in movimento’ ed è organizzata dal consorzio ‘Vecchio Incasato Grottammare’, nato 4 anni fa con lo scopo di promuovere il territorio, presidente Simone Calvaresi. Si tratta di tre appuntamenti: il primo domenica prossima, poi il 7 e il 14 settembre. Novità aggiunta è il percorso vegetariano. Si tratta di 9 tappe attraverso le altrettante attività aderenti al Consorzio che proporranno pietanze di carene, pesce, verdure e dolci, abbinate a un calice di vino. L’apertura del tour avviene alle ore 19 e il costo di partecipazione è di 35 euro. Biglietti sono in vendita all’Osteria della Arancio e alla Cantina di Sant’Agostino. Al progetto collabora, come organizzatore, anche il B&B Dimora Guidi Tordini. Lungo il percorso i partecipanti incontreranno anche tre aree espositive di pittori locali sotto le Loggi di piazza Peretti, piazza Santa Lucia e largo Palmaroli, in onore del Tarpato di cui si celebra il centenario della nascita. Coordinatrice del progetto Antonella Romoli Venturi. La presentazione è avvenuta ieri nei locali del ristorante Cantina di Sant’Agostino.

"Ho lasciato un bel lavoro per dedicarmi alla ristorazione nel borgo di Grottammare, un luogo magico" ha affermato Anthony Della Grassa, titolare del ristorante Papa Sisto e della Salsamenteria. Sulla stessa lunghezza d’onda Tiziana Parisini e Chiara Pistolesi dell’Osteria dell’Arancia: "Manifestazione utile anche per far conoscere le attività e il fantastico borgo di Grottammare". Partecipano all’iniziativa anche Kalamari, La Grotta del Fleurie, Gusteau, Vineria M481, Vineria del Borgo.

Marcello Iezzi