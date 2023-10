Gommista, addetti alle pulizie ed elettricisti

Diverse le proposte di lavoro nel Piceno. Si ricerca, con sede di lavoro ad Ascoli, gommista con un minimo di esperienza. La proposta è di un contratto a tempo determinato e pieno. Si ricercano anche montatori meccanici, esperti e junior lettura del disegno tecnico, con buona manualità. Qui il contratto è a tempo determinato e pieno, la sede di lavoro è a Colonnella. Si ricercano anche addetti alle pulizie nei condomini. L’orario di lavoro al mattino va dalle 4.00 alle 10.00. Si richiede la patente b, automunito. La sede di lavoro è ad Ascoli. Si ricercano, poi, manutentore di caldaie e climatizzatori, elettricisti e termoidraulici, tecnico commerciale per redazione offerte, caricamento ordini e gestione dei rapporti tra clienti e fornitori. Per questi annunci, avere maggiori informazioni o presentare la propria candidatura è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di Ascoli. E’ possibile inviare una email a centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it; una pec a regione.marche.centroimpiegoascolipiceno@emarche.it oppure contattare il numero telefonico 0736352800.