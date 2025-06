’Goodbye Dreamers’ per il Rural Festival. Domani una giornata speciale ad Appignano

Il Rural Art Festival di Appignano del Tronto si prepara al suo terzo appuntamento, un evento imperdibile che unisce musica d’autore e sapori autentici del territorio. L’appuntamento è per domani, alle 19, nell’azienda agricola biologica ‘Mari Anna Maria’, in contrada Montecalvo, che ospiterà ’Goodbye Dreamers - Concerto di Persian Pelican’.

Persian Pelican, progetto musicale del talentuoso cantautore marchigiano Andrea Pulcini, porterà sul palco le sonorità intime e coinvolgenti del suo quarto album, ’Goodbye Dreamers’. Un viaggio tra alt-folk e lo-fi che esplora il confine tra sogno e disincanto, invitando il pubblico a riflettere sulle illusioni e sulla bellezza del cambiamento.

L’evento sarà anche un’occasione per deliziare il palato con un ricco menù a chilometro zero. Per prenotarsi 0736.817701 o ruritage@comuneappignanodeltronto.ap.it.