Graduatoria per l’assegnazione di tre alloggi popolari

Il comune di Grottammare prepara la graduatoria per l’assegnazione di tre alloggi nella palazzina pubblica di via Boito. Nel bando pubblicato sul sito web del comune, gli aspiranti assegnatari possono consultare i criteri di accesso e di attribuzione dei punteggi. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp, "case popolari") in questione, sono appartamenti locati a prezzi agevolati destinati a persone con redditi limitati. La domanda di ammissione al bando va fatta in bollo e può essere presentata fino al 20 marzo. La modulistica è in distribuzione nel punto di accesso al piano terra della sede comunale (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30) e disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Grottammare, nella sezione "avvisi e bandi". Ci sarà un’istruttoria per stilare la graduatoria provvisoria di assegnazione e in questa fase si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si attribuiranno i punteggi sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotta. Sul territorio comunale, gli alloggi pubblici sono in totale 83.