Graduatorie bloccate, è polemica

Clima teso nella sanità picena sul fronte sindacale. Dopo il presidio di protesta promosso ad Ancona da Cgil, Cisl, Uil, Fials e Ugl salute con i vincitori dei concorsi interni per l’assegnazione degli incarichi di funzione nell’Ast Ascoli, martedì, sempre davanti alla sede della Regione Marche, su iniziativa di Usb pubblico impiego hanno manifestato gli idonei dei concorsi indetti per Oss, per chiedere le assunzioni dalle graduatorie che procedono lentamente, o sono del tutto bloccate da mesi. "Alla dirigente del Dipartimento salute della Regione, Paola Cercamondi – dice Mauro Giuliani dell’Usb –, abbiamo espresso la necessità di ottenere lo sblocco e lo scorrimento delle graduatorie fino a esaurimento per assunzioni stabili, e di non fare decadere la graduatoria Oss prossima alla scadenza, chiedendo che il presidente della Regione e l’assessore alla sanità si facciano carico della loro proroga a livello nazionale. Nell’incontro abbiamo fatto presente che la Regione ha fatto scadere una graduatoria infermieri con oltre 1000 idonei, che in una situazione di grave carenza di personale è paradossale, dato che le Ast non possono reclutare personale a tempo indeterminato, nonostante ce ne sia un gran bisogno. Su questo abbiamo chiesto di dare indicazioni alle aziende sanitarie territoriali di emanare urgentemente i bandi di mobilità intra ed extra regionali, come da vigente Ccnl, in attesa di avere un riscontro positivo sulla proroga graduatorie a livello nazionale. Rispetto alla graduatoria Oss e ad altre in scadenza a breve, abbiamo chiesto di rivedere i piani del fabbisogno del personale 20232025, prevedendo un piano assunzioni straordinario in grado di chiamare tutti gli idonei. Non siamo soddisfatti delle risposte avute dalla dirigente e per questo chiederemo un ulteriore tavolo di confronto con l’assessore".

l. c.