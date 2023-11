Graffiti e panchina danneggiata. Dalle telecamere il volto dei vandali

Potrebbe essere imminente l’identificazione dei giovani autori del raid vandalico avvenuto qualche giorno fa nelle strutture pubbliche di Monteprandone. Graffiti seguiti in più parti e una panchina danneggiata nel parco. Con grande rammarico gli episodi sono stati denunciati dal sindaco Sergio Loggi che ha messo subito a lavoro il personale della polizia locale per rintracciare gli autori, poiché tutte le zone interessate dagli atti vandalici sono coperte dalle telecamere di videosorveglianza. "Oggi manifesto grande indignazione a nome di tutta la nostra comunità – ha scritto in un post il sindaco Loggi – Sono stati compiuti diversi atti di vandalismo a scapito di luoghi pubblici di Centobuchi. Sono stati imbrattati i bagni pubblici del parco della Conoscenza e l’ascensore del centro GiovArti ed è stata deturpata la panchina Alibri installata nel parco, dai soci dell’Avis comunale di Monteprandone. Il tag è sempre lo stesso: CZ. Chissà se CZ e i suoi compagni di ’bravate’ sanno che tutti questi luoghi sono coperti dal sistema di videosorveglianza comunale? Presto sapremo chi sono gli autori". Il comandante della polizia locale commissario Eugenio Vendrame conferma che tutti i casi di vandalismo registratesi negli ultimi giorni a Centobuchi sono stati ripresi dalle telecamere e che sono in corso l’identificazione dei responsabili.

"Abbiamo già visionato il caso della panchina danneggiata nel parco, che è stato eseguito con l’accensione di polvere pirica – afferma il comandante Vendrame – adesso i colleghi stanno risalendo agli autori delle scritte nell’ascensore e nei bagni pubblici. Sono giovani che vengono da frequentazioni a noi già note. A stretto giro saremo in grado di fornire i loro nomi agli organi competenti". A volte si dice di gesti gratuiti compiuti da giovani che non sanno cosa fare, ma a Centobuchi di belle strutture per i ragazzi ci sono, basta volerle cercare.

Marcello Iezzi