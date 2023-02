Gran chiusura con i Vlurd

Tutto è pronto per l’ultimo appuntamento del Carnevale storico offidano: la processione dei Vlurd. Oggi tutti in piazza del Popolo dove musica e balli la faranno da padrone, poi al calar del sole inizierà lo spettacolo vero e proprio, che segna la fine del Carnevale. Le persone si metteranno in fila e porteranno in spalla un fascio di canne accese, le fiamme illumineranno le mura della cittadina, regalando uno spettacolo unico. La processione si snoderà dalla piazza del Popolo lungo Corso Serpente Aureo, regalando uno spettacolo di una rara bellezza. Come un lungo serpente di fuoco verrà percorrerà tutto il centro di Offida. La processione disordinata finisce nella piazza dove viene appiccato un grande falò. Fino allo spegnimento dello stesso si dà inizio a balli sfrenati con i quali si determina la fine del carnevale.