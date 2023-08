Gran finale a Monteprandone per ’Fermento Marchigiano’

Ultima giornata, oggi, per Fermento Marchigiano: la quinta edizione del festival della Gastronomia locale e della birra artigianale, organizzato dall’associazione Le Due Porte, presieduto da Stefano Barbizzi, sin dall’avvio, giovedì, ha attirato tantissime persone, in via Leopardi, nel centro storico di Monteprandone, dove dalle ore 18 e sino all’una del mattino sono attivi gli stand di dodici birrifici, di cui otto marchigiani, gli altri arrivano dall’ Abruzzo, Lombardia e Piemonte, che propongono ben settanta tipi di birre, agricole e artigianali. Sono coinvolte anche dieci attività ristorative del territorio e non solo. Inoltre, nel ’Boschetto’, sono presenti esposizioni artigianali con opere artistiche live e giochi per i più piccoli e varie iniziative. Anche oggi è prevista la lezione gratuite di yoga, dalle 19 alle 20, con l’istruttrice Samanta Morrone. Spazio anche alla musica dal vivo: stasera in programma Minimal Klezner e, inoltre, lungo la via solo stasera sarà attivo uno stand specifico, con birra e sigari. I dodici birrifici sono Jester, Opperbacco, Babylon, Carnival, Il Gobbo, 20.13, Del Catria, Edit, Zona Mosto, Mister B, Sothis e Millecento. Le attività di ristorazione sono l’hotel ristorante San Giacomo, pub Re Nero, caffè Paradise, Caffè del Borgo 1974, House Cafè, Angolo del Dolce, pizzeria Divina, macelleria di Gigi, agriturismo Le Senapi e Osteria 1887, ognuna propone le rispettive chicche gastronomiche: il tutto va a rappresentare sicuramente una interessante iniziativa di nicchia, per appassionati del food, con una cornice che si presta. E che piace, indiscutibilmente, visto il grande numero di persone, di famiglie, che ogni sera sono arrivate numerose nel centro storico di Monteprandone, nella ’Via del Buongusto, partendo dall’Osteria 1887 e fino al Boschetto. Per facilitare la partecipazione e per non creare problemi di viabilità, l’organizzazione con il comune ha organizzato un servizio di bus navetta che parte da San Benedetto del Tronto (in viale dello Sport, stadio e palazzetto, e rotonda di Porto d’Ascoli sul lungomare e concessione 38 e sopra l’Albula nei pressi dell’edicola, come la fermata tradizionale dell’autobus e da Centobuchi Chiesa Regina Pacis, Convento di San Giacomo e dinanzi al supermercato super Coal e campo sportivo). Grande soddisfazione, per gli organizzatori, per l’apprezzamento riscontrato e dimostrato agli stessi circa la qualità delle proposte gastronomiche e al tempo stesse delle varie tipologia di birre, riferisce Stefano Barbizzi, presidente dell’associazione Le Due Porte.

Stefania Mezzina